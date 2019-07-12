نعى الإعلامي مصطفى بكري، العميد سامح فؤاد، مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، الذي توفي بأزمة قلبية، خلال تأمين أحداث مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر.

وقال بكري خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن العميد سامح فؤاد نموذج عظيم يستحق كل تقدير، لافتًا إلى أن التضحيات التي يسطرها رجال الداخلية تجعل المواطنين قادرين على مواجهة الصعاب.

وأضاف: "هؤلاء الرجال يطبقون قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، متابعًا: "كل ظابط شرطة بينسى بيته وأهله وبيضحي بكل ما يملك من أجل هذا الوطن، رجل الشرطة مش رجل القمع، لكن هو إنسان زيه زينا، وعمله واخد وقته من بيته وأسرته، ومعانا في الخندق، بيدافع عننا واحنا نايمين".

وكشف مصدر أمني تفاصيل وفاة العميد سامح فؤاد، قائلا، إنه أصيب بحالة إعياء أثناء تأمين مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة على الفور لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الفقيد أصيب بأزمة قلبية أثناء تأدية واجبات عمله في تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار باستاد السويس.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشييع جنازة الفقيد، صباح اليوم، بحضور عدد من زملائه.