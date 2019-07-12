ألقت أجهزة الأمن، اليوم، القبض على لص، مزق جسد صديقه بالمطواة، إثر نشوب مشاجرة بينهما، للخلاف على تقسيم متحصلات جرائمهما.

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف ملابسات انتشال جثة كهربائى سيارات، له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه فى قضية «سرقة بالإكراه»، من مياه المصرف الموازى للطريق الرابط بين مركزى «الجمالية» و«صان الحجر» بالشرقية، وتبين من التحريات أن المجنى عليه هرب من الشرطة فى الدقهلية، وتوجه للإقامة مع صديقه فى دمياط، حتى نشب بينهما خلاف على تقسيم متحصلات جرائم السرقة، التى اشتركا فى ارتكابها، فقتله وألقى بجثته فى المصرف. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكداً أنه تخلص من أداة الجريمة.

وفى واقعة ثانية، اعترف «أ. د»، عاطل، بقتل سيدة مسنة داخل شقتها فى إمبابة، بالجيزة، بغرض السرقة، مؤكداً أنه لم يعثر بحوزتها إلا على هاتفى محمول و20 جنيهاً. وقال المتهم فى التحقيقات إنه شاهد القتيلة قبل أيام، وهى تعبر الشارع حاملة عدة حقائب، فعرض عليها مساعدتها، ولما أوصلها إلى شقتها اكتشف أنها تعيش بمفردها، فقرر سرقتها، وتسلل إلى الشقة، لكن السيدة شعرت به، وحاولت الصراخ لتجميع الجيران، لكنه سدد لها عدة طعنات بالسكين، فأرداها قتيلة.