"الله حي، هو الباقي".. أذكار وروحانيات يعلو صداها من دراويش يرتدون عباءات خضراء، معلقين في أعناقهم سبح خشبية كبيرة الحجم، ينصب البعض منهم الخيام للمبيت، بينما حمل الآباء والأمهات أطفالهم الصغار على أكتافهم، وهم يوزعون خيرات الله على المساكين من ألوان الخضار المسبك، وأطباق الأرز المعمر، أشكال احتفالية متعددة، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، بساحة مسجد المرسي أبو العباس.

"الوطن" رصدت أشكال الاحتفال بالليلة الثانية والأخيرة لمولد العارف بالله الإمام أبي العباس المرسي، خاصة بعد أن أقامت مشيخة الطرق الصوفية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، مراسم احتفالات متعددة بساحة مسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري.

"بقالي 20 سنة بنزل إسكندرية في نفس الموعد عشان أحضر مولد سيدي المرسي أبو العباس"، هكذا قال كمال الأنصاري، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهو يجلس على "حصيرة" يفترشها بأحد أرصفة الكورنيش، ويرتدي عباءته البيضاء، مؤكدا أنه يتجول معظم محافظات مصر لحضور موالد أولياء الله الصالحين.

وأضاف الأنصاري لـ"الوطن"، أنه يحرص كل عام على زيارة أضرحة ومقامات أولياء الله الصالحين لتنفيذ وصية رسول الله بالتقرب منهم وزيارتهم، لافتا إلى أنه يشعر بمتعة كبيرة في حضوره الموالد والحضرات، ولا يشعر بأي مشقة في السفر والتنقل بين محافظة وأخرى رغم كبر سنه.

وأكد محمد أحمد، 60 عامًا، من محافظة البحيرة، أنه لا يعلم عدد السنوات التي حضر فيها مولد المرسى أبو العباس، ولا يريد حصرها، لأن الأعمال الخالصة لوجه الله لا يمكن تلخيصها في عدد سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يأتي للمولد لطلب خاص أو محاولة في التمني، لأن كل ما يتمناه بيد الله، ولكنه يأتي للتقرب إلى الله من خلال تنفيذ أوامره بالتقرب من أولياءه الصالحين.

فيما قالت عالية، التي تبلغ من العمر 35 عامًا، إنها تصطحب طفليها، لمساعدتها في حمل الأواني وتفترش حصيرة لتوزيع الأطباق "الفل" على الفقراء والمساكين بعد أن تطهي الطعام جيدا على "الوابور"، حيث ينتظر كلا منهم إقامة فعاليات مولد المرسي أبو العباس لنيل الخيرات من الوافدين إلى محافظة الإسكندرية، مضيفة أن ذلك نوع من أنواع التقرب والشفاعة، رافضين الإفصاح عن هويتها بحجة أوامر "الأسياد".

وانتشر بائعو الحلوى، موزعين دقات الطبول، وتسارع عليها المواطنون من أجل الشراء، ووزع عدد من الشباب الشربات والحلويات على المواطنين، في ظل تواجد كثيف لقوات الأمن فى محيط مسجد أبي العباس المرسي، لتأمين المواطنين وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم لساحة ميدان المساجد"

وأحيى الشيخ محمود التهامي، الاحتفالية ضمن البرنامج الاحتفالي الذي نظمته مشيخة الطرق الصوفية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف وسط حضور الآلاف من الوافدين من المحافظات المجاورة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية أعدت خطة للاحتفال بمولد العارف بالله أبي العباس المرسي، بالتنسيق مع إدارة الجمرك شملت جميع مساجد الميدان الأربعة، من خلال ستة أمسيات علي مدار الأسبوع الماضي بمعدل أمسية في اليوم من بعد صلاة المغرب وحتى ما بعد صلاة العشاء يتواجد فيها قارئ معتمد ومحاضران ومبتهل.

وأضاف عبدالبصير، أن الأمسيات حاضر فيها قيادات المديرية وأبناء الإدارة وكذلك أصحاب الأصوات الحسنة منهم، كما تم تنظيم درس يومي بعد صلاة العصر بذات المسجد وتلاوة قرآنية بين الآذان والإقامة.

وأشار إلى أن الأمسيات شملت التحدث عن التصوف ورجاله وأهميته وجذوره وعن أهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وكذلك التعرض لوسطية الإسلام ونبذه للعنف والإرهاب وعن دور الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه عن طريق تعليم النشأ التدين الصحيح.