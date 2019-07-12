شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، مساء اليوم، انقلاب حاوية "كونتنر" من أعلى سيارة نقل ثقيل، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

وكان قسم شرطة الدخيلة، قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب حاوية بنزلة الكوبري الدولي بطريق وادي القمر، وانتقل ضباط القسم والمرور، ومسؤولي حي العجمي، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص انقلاب حاوية ثلاجة 40 قدم من أعلى سيارة نقل ثقيل "تريلا" بنزلة الكوبري المشار إليه، ما تسبب في تلفيات بالحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

وقال تحسين علوان، سكرتير عام حي العجمي، إنه تم رفع الحاوية من موقع الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، دون حدوث أي إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.