قال علاء الصنوبري، صاحب فيديو "مغربي تائه بمصر"، إنه يعمل إعلاميا بإحدى القنوات المغربية وتواجد بمصر لتغطية مباريات أمم أفريقيا.

وأضاف الصنوبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "mbc مصر"، أنه فكر في تصوير فيديو عن مغربي تائه في مصر جاءت لمعرفة ردود أفعال المصريين، وأن الفكرة أعدت مسبقا قبل سفره للقاهرة، مشيرا إلى أن نفس الفكرة سيتم تنفيذها في المغرب لمعرفة ردود المغاربة تجاه المصريين.

وتابع أن الفكرة تقوم على قياس نبض المجتمع المصري وهل هو جدير بحب وكرم المجتمع المغربي أم لا، مشيرا إلى أنه وجد أن الشعب المصري كريم وأصيل مثل الشعب المغربي.

وأوضح صاحب الفيديو: "ردود أفعال الناس كانت إيجابية جدا، وفعلا الشعب المصري شعب كريم ومضياف"، مؤكدا أن حالتين فقط هما من رفضا مساعدته، لكن في المجمل الجميع عرض عليه المساعدة سواء بتوفير سكن أو طعام.

وأوضح أنه أخبر من صوَّر معهم أن البرنامج متخصص في المقالب، فلم يتقبلوا الفكرة في البداية لكنهم وافقوا على نشرها بعد ذلك، مشيرا إلى أن الفيديو لاقى نجاحا كبيرا.