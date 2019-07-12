تجري الفنانة منة فضالي تحضيرات مكثفة لدورها في فيلم "ماكو"، تمهيدا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت منة، لـ "الوطن"، إن الفيلم سُيحدث نقلة في السينما المصرية، حيث إن قصته تدور حول العبارة "سالم إكسبريس"، التي غرقت في البحر الأحمر قبل أعوام، في إشارة منها إلى العبارة التي غرقت في 15 ديسمبر 1991 في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا، خلال رحلة بين جدة والسويس بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية، ما أسفر عن مصرع 476 شخصا، مضيفة أن جانبا كبيرا من مشاهد الفيلم سيتم تصويرها تحت الماء تماشيا مع أحداثه.

ويشارك في بطولة "ماكو"، قصي خولي، ناهد السباعي، سارة الشامي، والنجم التركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم، إنتاج "بيراميدز" للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.