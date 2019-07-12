قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن قطر ستتخلى قريباً على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، نظير التصالح مع الدول العربية.

وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشرق الأوسط يشهد بداية النهاية للجماعة الإرهابية وكل الكيانات الموازية منذ يوم 3 يوليو 2013 والقرارات المصرية التي أنقذت مصر، فمنذ ذلك التاريخ والدول العربية أدركت خطورة الإخوان جيداً، وشهدنا المواجهة الشديدة في الإمارات ثم السعودية، فالقضاء الأمني والسياسي على الإخوان يتم بكفاءة لكننا بحاجة إلى مواجهة الحاضنة الاجتماعية التي ما زالت موجودة للجماعة في مصر وبعض الدول العربية فنحن بحاجة لثورة ثقافية لتصحيح المسار وإنهاء فكر الكيانات الموازية التي تهدد المنطقة ومصر.

وأضاف: "الإخوان على رأس التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة، وفي تقديري أن القبض على تلك المجموعة هي رسالة من الكويت بأنها لن تقف في موقف المتفرج ضد إرهابي في أي جماعة حتى لو كانت مشاركة سياسياً في البرلمان، فالكويت تنفذ القانون، وتلك المجموعات الإرهابية مطلوبة جنائياً".

وأوضح الزعفراني أن تنظيم الإخوان له أفرع في بلدان عديدة، فالتنظيم له اقتصاديات سرية وخافية وتمويل سخي ومذهل من دول وحكومات وأجهزة مخابرات وبنوك في أوروبا وجزر الباهاما، واقتصاده قائم على المتاجرة بكل ما هو غير مشروع قانونًا وأخلاقًا، فهم يتعاملون في المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية، كذلك هناك الأذرع المسلحة داخل وخارج مصر التي تقوم بعمليات لصالح دول ومنظمات وأشخاص مقابل الأموال، فهذا التنظيم له اتصالات بدول وحكومات وأجهزة مخابرات والعديد من تنظيمات الاٍرهاب والقتل منسوبة لها.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية قد ضبطت خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدر بحقها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنَّ تلك الخلية هربت من السلطات الأمنية المصرية، متخذة من الكويت مقراً لها، إذ رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمن مكَّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.