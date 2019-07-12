بعد 11 سنة زواج، وضع شاب نهاية مأساوية للخلافات مع زوجته، وقتلها خنقا، وتوجه لقسم شرطة أول الشيخ زايد، وسلم نفسه وكشف عن ملابسات الجريمة، وتم التحفظ على الزوج المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أن بداية كانت بوصول شاب في العقد الرابع من عمره يبدو عليه علامات الارتباك وملابسه غير منظمة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وطلب مقابلة رئيس المباحث، المقدم كريم سمير، رئيس مباحث الشيخ زايد، وعقب مقابلته، اعترف له بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، أنه عقب ذلك تم إخطار اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث بالواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى مسرح الجريمة في حراسة أمنية مشددة، وعقب وصول الواقعة تبين العثور على جثة سيدة، عمرها 30 عاما، مقتولة ويبدو عليها آثار ضرب وخنق حول الرقبة، وتدعى "رنا " زوجة المتهم، وأنها كان تركت منزل الزوجية منذ عدة أشهر وحاول الزوج إنهاء تلك الخلافات ولكنها رفضت، ما دفعه لقتلها خنقا، داخل الشقة، بينما كانت القوات تواصل المعاينة ومناقشة أسرة المجني عليها، حضرت النيابة العامة، والمعمل الجنائي، وناظرت جثة المجني عليها، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة له تهمة القتل العمد لزوجته، ولا تزال التحقيقات مستمرة.