نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق بعقار مهجور بالجمرك في الإسكندرية دون إصابات، اليوم.

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك، في الإسكندرية، بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بعقار قديم مهجور، خالٍ من السكان، بحارة كريم من شارع وكالة الليمون، دائرة قسم الجمرك.

وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، برفقة الإدارات المعنية لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، مع الاستعجال الفوري لوحدة الحماية المدنية للدفع بسيارات المطافئ والسيطرة على الحريق.

وبالفعل توجهت وحدة التدخل السريع بالحي والمهندس النبطشي، لموقع الحريق مع تواجد فوري من قوات وحدة الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق سريعًا بدون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وتبين بالفحص أن تراكم القمامة على هذا العقار ساعدت على الاشتعال، لذا يُناشد دائما حي الجمرك المواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك حرصًا على سلامتهم الصحية والأمنية.

كما تابعت قوات قسم شرطة الجمرك تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.