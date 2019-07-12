قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن قياس درجات الحرارة بحساس السيارة أو الهاتف المحمول ليس دقيقًا.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حساس الحرارة يقيس الدرجة المحيطة بالسيارة، والتي تحتوي على موتور وصاج يمتص الحرارة، وبالتالي تكون درجة حرارة مغايرة للهواء الذي هو أساس قياس الدرجات المعتمد دوليا.

وأوضح رئيس الأرصاد الجوية، أن الهاتف المحمول يعتمد في قياس درجة الحرارة المعلنة على شاشته من خلال برنامج قد يخطئ ويصيب، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد هي الجهة الوحيدة التي تمتحن يوميًا وتظهر نتيجتها في اليوم التالي، وأنها لابد من أن تخلق جو من الثقة بينها وبين المواطن.