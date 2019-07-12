توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

كان الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع انكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، بدءا من اليوم السبت.

وأضاف خلال تصريحات، أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يعزز الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية سجلت 90 %، في حين بلغت في الوجه البحري والقاهرة لـ 80 %.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 31 والصغرى 29، أما الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 37 والصغرى 24، أما جنوب سيناء والغردقة تسجل العظمى 39 والصغرى 30، وتكون العظمى على شمال الصعيد 40 والصغرى 28، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 والصغرى 30 درجة.