قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة في مجال الأرصاد الجوية تنافس الدول المتقدمة من حيث الدقة والأبحاث والتدريب والتحليل.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المركز لديه مراكز عالية على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

وتابع أن الهيئة تتولى رئاسة اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ووزير الطيران المدني يونس المصري هو رئيس مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي في مجال الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية ويمتلك المركز 6 مراكز إقليمية.