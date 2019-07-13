عاجل.. هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب مناطق متفرقة في القاهرة

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة سجَّلت هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.

وأضاف بدوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، أنباء تفيد بشعورهم بهزة أرضية أو زلزال، وذلك في مناطق متفرقة من محافظة القاهرة، من بينها التجمع ومدينة نصر.