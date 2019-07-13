أعربت المطربة أنغام، عن سعادتها الكبيرة، بمشاركتها في حفل "صيف الباحة"، بالمملكة العربية السعودية، قائلةً إن الجمهور كان رائعًا ومشتاقًا للفن والموسيقى: "الجمهور سميع، وده مش غريب على المملكة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن إقامة حفلات غنائية في أماكن متفرقة من المملكة يعد ذكاءً كبيرًا يحسب للقائمين على هيئة الترفيه بالمملكة، حيث يعرفون العالم عليها.

وتابع: "الجو في الباحة لطيف ورائع وكنت مستمتعة للغاية عندما غنيت على المسرح، وتنظيم الحفل كان رائعًا للغاية".

وتحدثت أنغام عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، وقالت: "أحترم ذكاءه للغاية وأحترم احترامه وحبه للفن، ونظم حفلة رائعة في مدينة جدة لمحمد حماقي، حضرتها مع زوجي أحمد".

وأردفت: "حماقي اتفق عليّ مع أحمد وطلعوني المسرح وفاجئوني، واتبسطت جدًا، وجمهور حماقي مختلف، وسميع وجميل، والجو كان مختلف، والشباب كانوا على راحتهم، والمكان أبسط وعلى البحر، أنا كنت مستمتعة وبصور حماقي في الحفلة".

ورد عليها مقدم البرنامج ممازحًا: "انتي تاخدي أي حفلة ميهمكيش حماقي ولا غيره، انتي تلمي الحفلة كلها في لحظة".