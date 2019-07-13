أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر بلمشط بمركز منوف في محافظة المنوفية، احتجاجًا على معاملة والده له، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا قال فيه، إن لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له، مطالبًا أصدقائه بمسامحته.

وحرص الشاب البالغ من العمر 22 عاما، على تصوير لحظة الانتحار بتطبيق البث المباشر، حيث شغل أغاني وأشعل سيجارة، ثم صعد على كرسي وشنق نفسه بحبل لفه حول رقبته حتى فارق الحياة.

أستاذ طب نفسي: يعاني من حالة تدهور سن المراهقة ومرض عصابي هستيري

الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، قال إن الحالة النفسية التي يعاني منها الشاب المنتحر قبل وفاته تعرف باسم "تدهور سن المراهقة"، والتي يكون التفكير الأول خلالها إذا ما تعرض لأي ضغوط سواء من الأب أو الحالة العاطفية أو الدراسة هو الانتحار.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أن تفكير الشباب في الانتحار يأتي لرغبته في الهروب من الضغوط النفسية التي يتعرض لها، موضحا أنه في حالة نجاته من المرة الأولى للانتحار لن يكررها مرة أخرى، لأن هذه التجربة ستجعله يعيد النظر في التفكير في فعله الذي سيكتشف أن خاطئ.

وأكد أستاذ الطب النفسي أنه عند قيام هذا الشاب بتشغيل بعض الأغنيات والظهور على موقع التواصل الاجتماعي فهذا يدل على أنه يعاني من مرض "هستيري عصابي"، ويدل على أنه شخصية تميل إلى الاستعطاف، وتريد لفت الانتباه وكسب تعاطف الآخرين نحوه.