قال الفنان هاني شاكر، إنه سعيد للغاية بنجاح حفله في المملكة العربية السعودية بحفلات "موسم جدة"، وأن ما يحدث على أرض السعودية حلم من الأحلام كان صعب التحقق بهذه السرعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "الجمهور السعودي قد إيه جمهور يسعدك وأنت واقف قدامه وحافظين الأغاني ومستمتعين بكل غنوة بتغنيها، ودا شيء ولا في الخيال ولا الحلم".

وتابع: "السعودية كبيرة والحفلتين اللي عملتهم من شهرين والحفلة دي في جدة، ولسه فيه موسم الرياض وأبها والمنطقة الشرقية، ولسه فيه مناطق كتير مشتاقة للحفلات للمطربين والمطربات من مصر والعالم العربي".