أمير قطر يجدد قاعدة أمريكية بـ8 مليارات دولار

موقف محرج تعرض له أمير قطر أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أوضح الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وكشف أديب عن استقبال أمير قطر داخل باركينج سيارات، وأرسلوا له وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة لاستقباله.

وأوضح تعرض الأمير لموقف محرج بعدما شكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجديد قاعدة ومطار عسكري أمريكي بقطر، بتكلفة 8 مليارات دولار، وتأكيد ترامب أن تجديد القاعدة والمطار تم على نفقة الدوحة، وليس على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد أديب التغطية غير المهنية لقناة الجزيرة القطرية لزيارة أمير قطر، بعدما اضطر المترجم القطري للتوقف عن ترجمة كلام الرئيس الأمريكي، الذي كشف فيه عن تجديد القاعدة الأمريكية في قطر بتكلفة قدرها 8 مليارات دولار.