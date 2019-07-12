"استقبال فاتر ومذل".. محلل سياسي يكشف كواليس زيارة أمير قطر لواشنطن

تعرض أمير قطر تميم بن حمد لإهانة بالغة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أكد المحلل السياسي أحمد ناجي قمحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على شاشة "الأولى" الفضائية، حيث وصف استقبال تميم بن حمد في واشنطن بـ"الفاتر" والمذل.

وأضاف "قمحة" أن مندوبة من قبل الرئاسة الأمريكية استقبلت تميم في مبنى جراج وزارة الدفاع الأمريكية، في الوقت التي أنفقت فيه قطر عشرات المليارات من الدولارات على واشنطن مستهدفة منها تعزيز نفوذها السياسي في الداخل الأمريكي، لمواجهة العزلة المفروضة عليها من محيطها بسبب دعمها للإرهاب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"تميم" في لقاء سابق جمعهما: "لقد كنت حليفا رائعا وساعدتنا في إنشاء القاعدة العسكرية والمطار العسكري، وأدركت أنه تم استثمار 8 مليارات دولار في القاعدة العسكرية، وأشكر الله أنها كانت غالبا أموالكم وليست أموالنا، وأفضل أن يكون كله من أموالكم وليس من أموالنا".

وبالرغم من هذا السيل من الفضائح، ظل الأمير القطري، متمسكا بما وصفه بـ"شراكة اقتصادية".. حيث قال خلال المؤتمر "تقدر شراكتنا الاقتصادية هذا العام بـ185 مليار دولار"، ولم يكتف بذلك بل قال "نعتزم رفع هذا الرقم الذي يوفر نصف مليون وظيفة للأمريكيين".