أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب جزر أوكيناوا اليابانية.

ووفقا للهيئة وقع الزلزال على بعد 346 كيلومترا شمالي ناها عاصمة المقاطعة وعلى عمق عمق 257 كم، بحسب ما أفادت "رويترز".