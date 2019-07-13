يحدث اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خليتي حلوان والجيزة"

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 13 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خليتي حلوان والجيزة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خليتي حلوان والجيزة"، التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"

تنظر محكمة الجنايات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة".

وزير الآثار يفتتح الهرم المنحني للملك سنفرو

يفتتح وزير الآثار، خالد العناني، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور للزيارة بعد ترميمه، كما سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد بذات المنطقة.

احتفال محافظة القاهرة بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

تحتفل محافظة القاهرة بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تقيم احتفالية كبرى بساحة ميدان عابدين أمام ديوان عام المحافظة.

نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية في قضايا تجديد الخطاب الديني

تنظم نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، دورة تدريبية للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني.

يفتتح الدورة كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة، وذلك بأكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

حفل الفنانة هند الرواي في بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساءً حفلا فنيا للفنانة هند الراوي وفرقتها.

ختام العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"

يختتم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عرضه المسرحي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب"، على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك بعد موسمين ناجحين، حصد خلالهما أعلى الإيرادات لأول مرة في تاريخ العروض المسرحية للبيت الفني.

عرض الفيلم المغربي "طفح الكيل" بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع الفيلم المغربي "طفح الكيل"، ضمن عروض أفلام نادي السينما الأفريقية، والتى يستضيفها المركز بمقره وسط الإسكندرية.

المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات يواجه نظيره الكاميروني ببطولة أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات نظيره الكاميروني؛ وذلك في إطار مباراة نصف النهائي بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة.