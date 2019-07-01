أعلنت محافظة القاهرة، اليوم، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدرجة الممتازة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية .

يذكر أن تعاقد اللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة، انتهى في شهر مايو الماضي، ولم يتم التجديد له.