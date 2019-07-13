كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة مدير والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، عن انتهاء المنظومة من تسجيل ملفات فردية لأكثر من 67 ألف مواطن في محافظة بورسعيد في قرابة 14 يوما بعد إطلاقها.

وأضاف السبكي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، على هامش توديع الدفعة الثانية من الأطباء المغادرة للتدريب على "التأمين" في إنجلترا، أن ما يتحقق في التأمين الشامل هو إنجاز غير مسبوق على المستوى العلمي والعملي. وأوضح أنه تم تنفيذ عدد كبير من التدخلات الجراحية في بورسعيد، مضيفا: "والقادم أفضل".

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الأطباء المسافرين لإنجلترا في الدفعة الثانية من محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن العنصر البشري هو عنصر أساسي في المنظومة، وأحد الركائز الأساسية لنجاحه.

وأوضح أنه يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في التأمين الشامل مثل إنجلترا والهند واليابان.