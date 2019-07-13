أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح في حادثي انقلاب سيارتين أجرة وملاكي بطرق "أسيوط ـ سوهاج" الزراعي وأسيوط القاهرة الصحراوي.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارين من غرفة عمليات النجدة أحدهما يفيد وصول بلاغ من أهالي قرية النخيلة بأبو تيج، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي والثاني بوصول بلاغ من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "أسيوط الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات مختلفة، وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.