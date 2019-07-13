استعادت داليدا سعيد، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، ذكريات أول لقاء بينهما.

وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أول لقاء بينا هو اللي رتبله، وكنت مكسوفة كتير ومقدرتش أرفع عيني وأبصله، بس كنت حساه قريب".

وكان الفنان رامي عياش، قال خلال استضافتهما مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج "توأم روحي": "أول لقاء كان روعة وفرحت كتير فيه، وحسيت حالي مرتاح، وحسيت في كيمياء قوية، ومن اللحظة دي".

وأكد "عياش" على أنه من اللقاء الثاني شعر وأنه في طريقه الصحيح: "قولت هي دي اللي أنا عاوزها 100%".

يذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش من مواليد 18 أغسطس 1980، ويبلغ من العمر 38 عاما، وهو من مواليد بلدة عقلين في لبنان، وتزوج من داليدا سعيد عام 2013، وأنجب منها ابنهما آرام رامي عياش.