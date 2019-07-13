تسجيل الدخول
مقصلة «أمم أفريقيا» تطول 4 مدربين

أحدث الأخبار

أسعار العملات اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

رئيس جامعة سوهاج: مستعدون لـ"التنسيق" بـ600 جهاز كمبيوتر و12 معملاً لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

رئيس جامعة سوهاج: مستعدون لـ"التنسيق" بـ600 جهاز كمبيوتر و12 معملاً لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان: "الإخوان" تلعب دوراً قذراً ضد مصر عبر المنظمات الحقوقية

رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان: "الإخوان" تلعب دوراً قذراً ضد مصر عبر المنظمات الحقوقية

وزنه 3 أطنان.. أضخم جرس كنسي بالعالم في الإسكندرية

وزنه 3 أطنان.. أضخم جرس كنسي بالعالم في الإسكندرية

"التجارة الحرة".. أحدث ثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

"التجارة الحرة".. أحدث ثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

اختيارات الوطن

مأساة 3 أطفال وسيدة في أسبوع واحد.. بتر عضو ذكري وغرق ووفاة كاذبة

مأساة 3 أطفال وسيدة في أسبوع واحد.. بتر عضو ذكري وغرق ووفاة كاذبة

جهات حكومية تبحث عن موظفين.. عروض مغرية تصل لـ1000 جنيه في الشيفت

جهات حكومية تبحث عن موظفين.. عروض مغرية تصل لـ1000 جنيه في الشيفت

تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ5000 جنيه

تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ5000 جنيه

نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

الأكثر قراءة

عاجل