في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المواطنين، باكتشافه وفاة خاله البالغ من العمر 70 عامًا بالشقة سكنه بالطابق الأرضي، وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

المتهم تسلل عبر "الشباك" بعد معرفته بوجود الضحية بمفرده

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ؛ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة جزار، (30 عامًا)، سبق اتهامه في قضية "سرقة" ومحكوم عليه غيابياً في قضية "تبديد".

وعقب تقنين الإجراءات، وجرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لسابقة علمه بإقامة المجني عليه بمفرده، واحتفاظه بمبالغ مالية وتمكن من دخول الشقة محل الواقعة من إحدى نوافذها لكونها بالطابق الأرضي، ولدى مشاهدة المجني عليه له، تعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على (2000 جنيه، وهاتف محمول).

وبإرشاد المتهم تُحفظ على (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - و1.630 جنيه)، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة "القطعة الخشبية" بإلقائها بالطريق العام.