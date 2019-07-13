تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بالعثور على جثة بائع فاكهة "مسجل جنائي" سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 7 قضايا آخرها "خطف"، وعثر بجواره على جثة ابنته، 9 سنوات داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه مشهور بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمنطقة محل سكنه، ووجود خلافات بينه وبين أحد جيرانه بالمعاش، وسابقة إجبار المجني عليه بمساعدة أشقائه، المتهم على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، واعترف بأن المجني عليه ابتزه وحصل منه على مبالغ مالية دون وجه حق.

وفي تاريخ الواقعة، حضر المجني عليه إلى مسكن المتهم وطلب منه مبلغ مالي بدعوى شراء بعض المستلزمات، الأمر الذي أثار حفيظة الأخير، فتوجه إلى شقة سكن المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعتين من حديد "ماسورتين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ولدى استغاثة بابنته عاجلها بالضرب على رأسها باستخدام الماسورتين ما أدى إلى وفاتها.

وجرى بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة.