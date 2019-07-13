بعد مطالبة السيسي بتطويرها.. إعلان تأسيس اتحاد دولي لـ"الغزل والنسيج"

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه على مدار السنين كان بيت عمال الغزل والنسيج بيت لعمال مصر جميعا، مشيرا إلى أن النقابة اجتهدت كثيرا، خلال الفترة الماضية، لإحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر اليوم، للإعلان عن تأسيس الاتحاد الدولي للغزل والنسيج، أن عمال الغزل والنسيج عانوا كثيرا وما زالوا يعانون من تدني الأجور والمستوى الصحي، موضحا: "النقابة العامة سعت كثيرا لإحياء الصناعة مرة أخرى، واستطاعت سواء مع الحكومة أو المهتمين بهذه الصناعة لعمل خريطة لإعادة إحيائها مرة أخرى"

وأشار إلى أن وزير القوى العاملة كان له دور كبير في ذلك، إلى أن تبنت الدولة هذه الخطة ووضعت خطة طموحة لإحياء تلك الصناعة، مؤكدا أن الخطة خرجت بالفعل إلى النور، خصوصًا بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي بضرورة تطوير شركات الغزل والنسيج وإمداداها بالمعدات والآلات الحديثة، وبالفعل وقعت الحكومة المصرية في أواخر يونيو الماضي على عقد توريد ماكينات من ألمانيا وإيطاليا، وطبقا للعقد سيتم توريد أول قطعة من تلك الآلات في أوائل نوفمبر المقبل.

وتابع: "تطوير صناعة الغزل والنسيج يتطلب منا التكاتف والعمل بروح الفريق في كل الدول، للتصدي للهجمة الشرسة على العاملين في هذا القطاع، خصوصًا في الآونة الأخيرة، حيث أصبح لدينا شركات متعددة الجنسيات تعمل في كل دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب منا تأسيس اتحاد دولي يجمع عمال كل تلك الشركات، مبديا تصوره بأن هذا الاتحاد كفيل أن يقوم بالدور الذي يرغبون به".