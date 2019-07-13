كرم الاتحاد العام للطلاب اثنين من طلاب شمال سيناء المشاركين بمعسكر التصفية القمية لاختيار الطالب المثالي على مستوى الجمهورية، والذي أقيم بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة في الفترة من 7/7 وحتى 7/11 للطلاب المثاليين للمرحلتين الثانوية والإعداية للبنين، في احتفالية كبيرة وتسليمهم شهادات تقدير للمشاركة الفعالة.

وقام أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد الطلاب، بتكريم كلا من الطالب محمد حافظ محفوظ من مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين عن المرحلة الثانوية، والطالب عمرو محمد عبد السميع من مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن الإعدادية بنين عن المرحلة الإعدادية.

وقام اتحاد الطلاب بتكريم رباب حجاب مسؤول اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على المشاركة الفعالة واختيار الطلاب بشكل دقيق، وأكد رئيس اتحاد طلاب شمال سيناء دعم وكيل الوزارة المستمر وتذليل كافة العقبات للاشتراك في كل المحافل على مستوى الجمهورية.