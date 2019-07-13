قال رضا الغندور مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الوفد العمالي الصيني، فأعد المختصين بالميناء برنامجا للزيارة تضمن لقاء اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، والذي رحب بالوفد مؤكدا أهمية الزيارة والتعاون مع النقابة العامة للنقل البحري بشكل عام، ونقابة العاملين بميناء الإسكندرية بشكل خاص.

وتضمن برنامج الزيارة تفقد محطة الركاب البحرية، ومتحف الميناء، والإطلاع على أحدث النظم الإلكترونية بالميناء من خلال زيارة الإدارة الإلكترونية، ورافق الوفد خلال الجولة بالميناء عمر سالم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، ووفد النقابة العامة للنقل البحري.

وأضاف "الغندور"، أن رئيس اتحاد "شاندونج" للنقابات العمالية بدولة الصين أشاد بالاستقبال المصري، وعبر عن إعجابه بالمشروعات المقامة في مصر.