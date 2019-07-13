يعرض الفنان أشرف عبدالباقي، السبت، الليلة الأخيرة في السعودية من العرض المسرحي "كلها غلط"، ضمن فعاليات موسم جدة في الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري.

وكان "عبدالباقي" أعلن أن الموسم الأخير لمسرح مصر، من المقرر إقامته أول أيام عيد الأضحى المقبل على مسرح جراند نايل تاورز.

مسرحية "جريمة في المعادي.. كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.