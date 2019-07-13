وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف جهود التوعية وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "دعم صحة المرأة المصرية"، في أسبوعها الثالث بنطاق محافظة البحيرة، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن جميع أعضاء فرق الكشف التي تقوم بالفحوصات من السيدات لتيسير عمل المبادرة، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المبادرة على أرض المحافظة، وتحقيق المستهدف منها.

وقال الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي أعداد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات، بلغ 77 ألف و518 سيدة بنطاق المحافظة.