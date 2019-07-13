يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الاثنين المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، ثاني ندواته بعنوان (الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه)، والذي أعدته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بحضور الدكتور محمد ربيع الجوهري، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود محمد حسين، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين القاهرة بجامعة الأزهر.

وقد عقدت أولى ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين الأسبوع الماضي تحت عنوان "السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار".

يأتي الملتقى هذا في إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جهود تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم الإسلامي.