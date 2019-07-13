تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعدادات المديرية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية التي ستنطلق غدا الأحد، وجرى تجهيز 71 لجنة لاستقبال 9 آلاف و889 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وعقدت اجتماعا، لمناقشة التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة.

وشددت على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدة أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

كما شددت على اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات والموانع التي تحول دون اشتراك في الامتحانات، محذرة من الغش، مؤكدة أن هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الجماعي، مشددة على فحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحة، محذرة من دخول أي متابع للجان ما لم يكن معه خطاب رسمي بمتابعتها، مؤكدة أنه لن يسمح بالدخول إلا للمحافظ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة فقط، وأن التصحيح سيبدأ في اليوم الثاني لعقد الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شؤون الطلاب بديوان المديرية، يوم الأحد الموافق 14 يوليو، في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم الإثنين 15يوليو، مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 16 يوليو مادتي العلوم وجبر، ويوم الأربعاء 17 يوليو، مادتي هندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 18 يوليو،مادة الدراسات الاجتماعية.

ولفتت إلى أنه جرى تعديل نظام العمل بالكنترول العام والكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13، ومراعاة الموقع الجغرافي للإدارات التعليمية وقربها من الإدارة الأخرى والتوزان في عدد الطلاب، واستكمال المراقبين والملاحظين، والمصححين، وعدم التنقل بين الإدارات.

وأوضحت أن لا مركزية الكنترول تساعد في التحكم أكثر في أعمال الكنترول وتقدير الدرجات، لتكون عدد الكنترولات 10كنترولات لـ 13 إدارة تعليمية، وهم كنترول كفر الشيخ "شرق وغرب كفر الشيخ وسيدي سالم"، دسوق، قلين، الرياض، سيدي سالم، فوه، مطوبس، بيلا، الحامول، كنترول بلطيم "بلطيم، برج البرلس".