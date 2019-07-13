قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال زيارته للكلية الحربية، فجر اليوم، إلى الطلبة عن قضايا الساعة المطروحة إقليميا، مؤكدا مواقف مصر الثابتة من دعم المؤسسات الوطنية للدول.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد، في هذا السياق، دعم الجيش الوطني الليبي لمجابهة الاٍرهاب ومحاربة التنظيمات المتطرفة؛ لاستعادة الأمن والاستقرار، وتفعيل إرادة الشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل، كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، منوها بموقف مصر الواضح بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات والمقررات الدولية وحل الدولتين.

وشارك الرئيس طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي، فجرا، وتناول وجبة الإفطار معهم، وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن، مؤكدا أن التدريبات تعد إحدى الركائز المهمة في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته.

كما أكد الرئيس أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم على كل المستويات والتي تتطلب في المقابل استعدادا علميا وثقافيا وبدنيا منتظما.

وشدد الرئيس على طلبة الكلية الحربية أن عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.