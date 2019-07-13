"كنز علي بابا في السيارة".. اعترافات مسجل بسرقة 7 كيلو ذهب من جواهرجي

"كنا متعودين نسرق الشنط بس إحنا سرقنا كنز على بابا.. ومصدقناش نفسنا".. بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر بتفاصيل سرقة 7 كيلوجرامات من الذهب داخل سيارة ملاكي، أثناء توقف صاحبها ببوابة الرسوم أمام إحدى المولات التجارية، وأشار المتهم في اعترافه إلى تكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات منذ 4 سنوات تقريبا، وكان يستعين بشقيقه الأصغر، لتنفيذ تلك الجرائم.

وقال المتهم، في محضر الشرطة أمام العميد عمرو حجازي، مفتش مباحث الشيخ زايد وأكتوبر، إنه لم يتوقع وجود كنز علي بابا داخل السيارة وهي "7 كيلوجرامات ذهب"، مضيفا أن الجريمة تمت خلال 15 دقيقه تقريبا، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من تاجر مصوغات ذهبية، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، باكتشافه كسر الزجاج الخلفي لسيارته الملاكي حال توقفها أمام مجمع محلات كائن قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، وسرقة حقيبة داخلها تحوى كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالي 7 كيلوجرامات.

شُكّل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أسفرت جهوده عن قيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين شقيقين، مقيمان بمحافظة الجيزة، سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضية (سرقة وسائل نقل) بالحبس (سنتين) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج أثناء توقفها على الطريق العام، بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وبحوزتهما (45 ألف جنيه، 15 هاتف محمول، 3 أجهزة (لاب توب)"، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع كمية من المصوغات الذهبية، وأن الهواتف وأجهزة اللاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم بإرشادهما ضبط "كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها وزنت حوالي (6.812 كيلو جرام)، سيارة ملاكي (المستخدمة في ارتكاب الواقعة)"، كما أرشد المتهمان عن مكان بيعهما لباقي المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين "سيئ النية" وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين، وقدم كمية من المصوغات الذهبية بلغ وزنها حوالي 497 جراما، اشتراها منهما نظير مبلغ 337 ألف جنيه.

كما اعترف المتهمان بارتكاب واقعة سرقة سبق وحُرر محضر بشأنها بقسم شرطة أول الشيخ زايد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.