انقلبت سيارة نقل المنيا، محملة بنحو 20 طن أعلاف، بسبب نعاس سائق السيارة أثناء السير بطريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، قبل كمين الروس بنحو 3 كيلومترات في اتجاه أسيوط، مما أدى لتعطيل الحركة المرورية، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - أسيوط الغربي"، قبل كمين الروس بنحو 3 كيلو مترات في اتجاه أسيوط.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 2639 ن م أ نقل المنيا، محملة بنحو 20 طن أعلاف، قيادة "ر. ز. ر" (55 سنة - سائق)، ومقيم بمحافظة بني سويف، بسبب نعاس قائد السيارة أثناء السير، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بحمولتها على جانب الطريق، مما أدى لتعطيل جزئي للحركة المرورية بالطريق.

وذكر البيان الأمني، أن قائد السيارة، قرر أن الحمولة خاصة بشركة الجمل لتجارة الأعلاف بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان في طريقه لتوصيلها لمحافظة بني سويف، وجرى إزالة آثار الحادث، وفتح الطريق والتحفظ على السيارة، حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3214 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.