بريطانيا تحذر صحفها من نشر برقيات سفيرها بواشنطن عن ترامب

طالبت الشرطة البريطانية الصحف بالامتناع عن نشر البرقيات المسربة عن سفير بريطانيا بواشنطن، محذرة من أن النشر "قد يخالف قانون الأسرار الرسمية" حسبما أفادت قناة "bbc"عربي في نبأ عاجل لها.

وكان السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، قال الأربعاء الماضي عقب استقالته، إنّ الوضع الحالي يجعل من الصعب ممارسة مهامه، بعد أيام من نشر مذكرات دبلوماسية مسربة تتضمن انتقادات وجهها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب وصف السفير البريطاني في واشنطن بأنّه "شخص غبي جدا"، وأعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير، لكن تيريزا ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها مساء السبت الماضي صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية، وصف السفير البريطاني الرئيس الأمريكي بأنّه "غير كفء"، وأنّه "شخص غير مستقر".

ويعود تاريخ بعض المذكرات إلى العام 2017، وأعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب "المؤسف" على حد وصفها .