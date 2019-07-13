عثر أهالي قرية قمحة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طالب مذبوحا داخل صيدلية بالقرية في ظروف غامضة.

تلقى اللواء جمال القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بالعثور على جثة طالب مذبوحا داخل صيدلية بقرية قمحة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة "عبدالله. أ. ع"، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، وسط بركة من الدماء، بصيدلية "ع. ع".

جرى فرض كردون أمني حول منطقة الحادث، وجارٍ انتقال فريق من النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات، لمناظرة الجثة ومعاينة مكان الحادث.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الحادث.