قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: "سنقوم بتسهيل الإفراج عن السفينة الإيرانية في جبل طارق إذا ما تلقينا ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وأن الأخير أكد له أن طهران ترغب بحل المشكلة ولا ترغب بالتصعيد.

واعترضت سلطات جبل طارق، أمس، سفينة يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أن احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية، فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة، يشتبه في نقلها نفط خام إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.