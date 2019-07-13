في الذكرى المائة.. Bentley's Future سيارة كهربائية ذات ذكاء صناعي

كشف صانع السيارة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية النقاب عن مفهوم EXP 100 GT، ورسم رؤية تدمج تكنولوجيا القيادة الذاتية مع وسائل الراحة الداخلية التي تتميز بالروائح الخاصة والخشب من الأشجار المتساقطة بشكل طبيعي، ذلك من خلال سيارة Bentley's Future، تكريمًا لذكرى مرور 100 عام منذ بداية العلامة التجارية البريطانية Bentley في عالم السيارات.

وتضم السيارة مجموعة قيادة كهربائية يمكن أن تصل إلى 700 كيلومتر "435 ميلًا" خلال شحنة واحدة، يمكن للسيارة المستقلة بالكامل التبديل إلى وضع القيادة عند الطلب، وأيضًا يبلغ عرضها 2.4 متر "7.9 قدم"، لها أبواب تتجه إلى الخارج وصعودًا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة البريطانية.

وتشتمل السيارة على تقنيات ناشئة الآن مثل أدوات التحكم في الإيماءات اليدوية والمقاعد التي تستشعر "المزاج الحيوي" للسائق، وتقوم تلقائيًا بضبط كل شيء بدءً من أسلوب القيادة إلى الإضاءة الداخلية ومستويات الصوت والعطور، ومصابيح أمامية مستديرة من قطع بنتلي، يمزج تكوين الضوء الخلفي OLED ثلاثي الأبعاد على شكل حدوة حصان مع الخطوط الدقيقة لجوانبها الزاوية والجذع. يتم نسج الألياف البصرية إلى أقمشة مستدامة داخل المناطق الداخلية، مما يسمح بإضاءة مزاجية طوال الوقت. السقف عبارة عن مظلة زجاجية كاملة.

وتعد Bentley's Future أسرع سيارة بنتلي على الإطلاق، حيث تسافر من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 2.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 186 ميلًا في الساعة، ويستغرق شحن 80% من إجمالي طاقة البطارية 15 دقيقة.