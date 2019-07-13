عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع عدد من مواطني مدينة قليوب، بحضور حسين عشماوي وعاطف أبوناصر وجمال محفوظ، أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، لمناقشة عدد من مشاكل المدينة والتوصل لحلها بحضور المسئولين.

وناقش الاجتماع مشكلة القمامة بالشوارع ووجود بعض التراكمات، التي تشوه المظهر الجمالي للمدينة، خصوصا أسفل الكباري والميادين والشوارع الرئيسية، فوجه رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة وإزالة التراكمات وعدم ترك أي قمامة بالشوارع.

كما وعد المحافظ بتطوير جميع ميادين شوارع مدينة قليوب، بالتسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضري، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بأي مبادرة للتشجير أو النظافة كجانب من المشاركة المجتمعية.

كما ناقش المحافظ مشكلة عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب ومغالاة سائقي "التوك توك" في الأجرة، مما يسبب ضررا كبيرا للمواطنين، حيث تواصل المحافظ مع مدير المرور وأمر بشن حملات مفاجئة لضبط المخالفين.