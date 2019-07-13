قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الحرارة لا تؤثر على الإطلاق في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ولا على أسطوانات الغاز، حيث إن الغاز يوجد داخل الأسطوانة في حالة ضغط عالي جدًا، مشيرًا إلى أن زيادة درجة الحرارة أو قلتها لا تؤثر على الأسطوانة، وأن الغاز يمر لغرفة الاحتراق بمعدلات محددة بواسطة أجهزة داخل المحرك.

وأشار يوسف في تصريحات صحفية إلى "الوطن"، أن إسطوانات الغاز تخضع لمعاير ومواصفات فنية خاصة بها خلال عملية التصنيع لمنع أي مشكلة قد تحدث، بالإضافة إلي العديد من الاختبارات التي تخضع لها الأسطوانة للتأكد من سلامتها، مثل تعرضها لدرجة حرارة 200 درجة مأوية، وأيضا من خلال عمليات التصادم.

وأكد أن عملية تحويل السيارات التي تعمل بالوقود العادي، يمكن تحويلها بشكل سليم دون التأثير على محرك السيارة، وأسعار التكلفة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وهناك دائرة جديدة تكلفتها 7 آلاف و500 جنيه، ويتم تقسيطها على مدار 7 أشهر.