صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 سيتم اعتمادها وإعلانها غدًا، وذلك عقب تفقده للجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر "كنترول الشهادة الثانوية"، صباح اليوم، حيث اطمأن على انتهاء أعمال الرصد والمراجعة النهائية للنتائج.

وشدد وكيل الأزهر، خلال لقائه مع أعضاء لجان النظام والمراقبة، على سرية العمل، وعدم إخراج أي نتيجة قبل إعلانها بشكل رسمي، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الطلاب، وحفاظًا على مشاعر ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على الدقة في المراجعات النهائية للنتائج حتى يحصل كل طالب على درجته المستحقة.

ووجه الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، بإجراء الاستعدادات اللازمة لتلقي الطعون وتجهيز الغرف الخاصة بأعمال الطعون الإلكترونية بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تخفيفًا على الطلاب من أعباء السفر والتكاليف.