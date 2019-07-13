وكيل صحة البحر الأحمر يوجه برفع كفاءة سكن الأطباء بمستشفى الشلاتين

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبنى سكن الأطباء والتمريض بمستشفى الشلاتين المركزي، كما اجتمع بطاقم الأطباء والتمريض، لوضع خطة عمل في الفترة المقبلة.

جاء ذلك، اليوم، خلال الجولة التفقدية، التي أجراها مرعي، برفقته الجهاز الإشرافي بالمديرية المكون من مديرإدارة التخطيط ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة مكافحة العدوى والتفتيش الصيدلي ومدير الإدارة ومدير إدارة التمريض الهندسية وفني وعضو شئون قانونية وعضو تفتيش مالي وإداري ومدير الإدارة الصحية ومديرالمستشفى.

و تفقد مرعي والجهاز المرافق له أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعناية والحضانة والمعمل وبنك الدم والقسم الداخلي ووحدة العلاج عن بعد والكلى الصناعى ومحطة المياة، واطمأن على توافر جميع مستلزمات الكلى والخدمات المكملة المطبخ والمغسلة والتعقيم المركزي وغرفة المولدات والصيدلية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بمخزون استراتيجي، والتكييف المركزي.

وشدد مرعى على الانتهاء من صيانة التكييف المركزي، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمخزنية اللازمة، للانتهاء من الكهنة والرواكد.