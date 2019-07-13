شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى في الغربية، اليوم، فرحة غامرة بتفوق هبه فتوح حسين السيد عوض، وحصولها على المركز الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بمجموع "615"، بنسبة 97.62 %، وهو ما لاقى استحسان أفراد العائلة وجيرانها بذات القرية، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للفتاة ولوالديها وأشقائها وشقيقاتها.

تقول هبة فتوح، لـ"الوطن"، "الحمد لله أنا سعيدة باتصال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بوالدي، لتهنئته بنجاحي الحمد لله، وكل الشكر للأئمة ودعاة منارة العلم بمشيخة الأزهر، وشكرا لكل من ساندني من أفراد عائلتي وأشقائي".

وتضيف، "كنت أحرص دائما على المذاكرة اليومية لمدة تتراوح ما بين "4 - 6" ساعات يوميا، وكنت دائما أحرص على أداء صلواتي الخمسة ورعاية أمور الحياة في مساعده أمي وأخواتي البنات وشقيقي الأصغر (عبدالله)"، معبرة عن رغبتها في الالتحاق بكلية شريعه والقانون أو بفرع كلية أصول الدين.

وتتابع، "نفسي بجد أساعد كل الناس اللي محتاجين مساعدة، وأساعد كل زميلاتي المكفوفين كي يحققوا التفوق الدراسي ويحققون ذاتهم، ويتفوقون دراسيا".

ويقول فتوح عوض، والد الطالبة، إنه يعمل مدرس رياضيات وحرص كونه ربا للعائلة على تحقيق أحلام أبنائه ومساعدتهم على تحقيق أمنياتهم، "كلي فخر وعزة لتهئنة الأمام الأكبر لنجلتي وكل الشكر له على رعايته هموم بناتنا وأولادنا ومليون مبروك لها وربنا يوفقها فى كليه الأزهر بإذن الله".

وتوضح والدة الطالبة، "بنتي دايما شاطرة وراقعة رأسي ومتعاونة مع أخواتها فى البيت ودايما حريصة على صله الرحم، وتتمتع بدماثة الخلق، وفعلا هي زي النسمه بتفرح قلوبنا وربنا يباركلنا فيها وكلنا إيدينا في إيديها، كي تواصل تفوقها الدراسي فى كليات القمة بجامعة الأزهر".