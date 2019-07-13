ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، والتي من المقرر إعلانها عبر بوابة الثانوية العامة غدًا الأحد 14 يوليو الجاري.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي غدًا في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

وجرى تخصيص موقع إلكتروني للحصول على النتيجة، ويمكنك الحصول عليها بالخطوات الآتية:

1- الدخول على بوابة الثانوية العامة من هنـــــــا.

2- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

3- تحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة".

اعتماد نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يتصل بالأوائل.

وقال خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن نسبة النجاح هذا العام، بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا / طالبة، مقسمين: (34 طالبًا / طالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلاب "دمج").

وبلغ عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم 14 طالبًا / طالبة، و10 طلاب في "علمي رياضة"، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.