الثانوية العامة: نسبة النجاح 78.6% و40 طالباً وطالبة فى قائمة"الأوائل"

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، بنسبة نجاح 78.6%، على أن تُعلَن رسمياً فى مؤتمر صحفى غدا.

وقال خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن «وزير التعليم هنأ الطلاب الأوائل هاتفياً، وعددهم 40، منهم 34 بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب مكفوف، و3 طلاب دمج».

المرحلة الأولى لـ"التنسيق" تبدأ الأربعاء

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء المرحلة الأولى من تنسيق العام الجامعى الجديد 2019-2020، الأربعاء (خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية). وأضافت فى بيان أن عملية التنسيق ستجرى على 3 مراحل، من خلال الموقع الإلكترونى واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

وأكدت الوزارة أنه لا نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق ستظل كما هى العام الحالى، وحذرت طلاب الثانوية من التعامل مع «الكيانات الوهمية»، مؤكدة أن لديها 163 معهداً خاصاً و45 حكومياً تحت إشرافها فقط، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضدها تصل إلى الغلق الفورى والإحالة للنيابة.

قواعد القبول والتوزيع الجغرافى"ثابتة".. وزيادة رغبات الطلاب إلى 75

وأشارت «التعليم العالى» إلى أنه لا نية لتغيير «قواعد التوزيع الجغرافى»، موضحة أنه سيجرى توزيع الطلاب المتقدمين على الكليات والمعاهد وفقاً لنظام تجميع الجامعات، مع زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية هذا العام لـ75 بدلاً من 60 رغبة.

وأكدت الوزارة أن باب التحويلات الخاصة بـ«تقليل الاغتراب»، سيبدأ عقب إعلان نتيجة المرحلتين «الأولى والثانية» للتنسيق، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة «10%»، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب تحويلاتها.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات فى اليوم السابع بلغ 80 ألفاً على موقع التنسيق. وأضاف لـ«الوطن»، أن «الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لكليات «الإعلام، التربية الرياضية، الفنية، الموسيقية، الفنون الجميلة والتطبيقية»، لافتاً إلى أن الفرصة الأخيرة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات يوم 20 يوليو الحالى.

وأشار «عطا» إلى «أنه جارٍ تحديد موعد التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية»، لافتاً إلى أنه تم فتحه لنسبة الـ20% من طلاب «الثانوية» الراغبين فى الالتحاق، ومن المقرر بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب «الثانوية»، وما يعادلها بمجموع 65‎%، بدءًا من 24 يوليو الجارى حتى 15 أغسطس المقبل وبالنسبة للضباط المتخصصين، تبدأ مواعيد التقديم من 29 يوليو إلى 23 أغسطس عبر مكتب التنسيق بالكلية.