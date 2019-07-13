أعربت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في الثانوية العامة قسم علمي علوم بمجموع 408 درجات، عن فرحتها الغامرة بالتفوق، مؤكدة أنها كانت واثقة في حصولها على مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة.

وأشارت، في تصريحات صحفية، إلى أنها كانت تستذكر دروسها 10 ساعات يوميا، ولا تنسى دعم ومساعدة والدتها وأشقائها لها طوال عام شاق ومرهق ومتعب للغاية، متابعة، "لن أنسى تحفيز والدي لي، رحمه الله، حينما كان يؤكد لي قبل وفاته، أنني سأكون بإذن الله من الأوائل، لذلك أهدى تفوقي لروح والدي".

وأضافت رحاب بكر، أنها تحلم بأن تصل في يوم من الأيام لما وصل إليه الجراح العالمى الكبير والشهير الدكتور مجدى يعقوب، قائلة، "الدكتور مجدى يعقوب، مثلي الأعلى، وأتمنى الحصول على منحة في الجامعة الألمانية، كي أحقق طموحاتي في مجال الطب".

وعن امتحان الثانوية هذا العام، أوضحت رحاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ومعظم الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة، مقدمة الشكر إلى والدتها وأشقائها "مروة" متزوجة و"خالد" مهندس "ودعاء" كلية الصيدلة و"محمد" في الصف الأول الثانوي.