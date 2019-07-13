أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إدراج الجامعة في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات العلمية "Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles" في المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية، بعدما كانت في المركز الثامن، كما قفزت الجامعة في الترتيب العالمي إلى المركز 1048 بفارق 323 مركزا عن النسخة السابقة من التصنيف ذاته، حيث كانت في المركز 1371.

وقال الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن القطاع يعمل دائما على تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لنشر أبحاثهم العلمية وإدراج مجلات ودوريات الجامعة على مواقع البحث العلمي مثل "Scopus" وغيرها، ما يسهم في تحسين ترتيب الجامعة بين الجامعات المماثلة.

وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة التصنيفات الدولية بالجامعة، أن التقدم يعد انعكاسا لجهود الجامعة في النهوض والارتقاء بتصنيفها محليا وعالميا، مضيفا أنها لا تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها تحسين مكانتها في التصنيفات الدولية.

وقالت الدكتورة دينا عبدالهادي، مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة طنطا، إن تصنيف ويبومتركس يغطي ما يقرب من 28 ألف جامعة على مستوى العالم ظهرت منها 5011 جامعة فقط في تصنيف الاستشهادات العلمية.