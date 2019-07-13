كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، وشرطة السياحة والآثار، حول واقعة القبض على زائر أجنبي أثناء قيامه بخلع قطعة من ملابسه "البنطلون"، فى المنطقة الأثرية، بالهرم، عن أن الزائر "شاذ جنسيا"، وأنه طلب من زوجته التقاط بعض الصور الخادشة للحياء، لعرضها علي الفيس الفيسبوك، واستقطاب الشباب للممارسة الرذيلة، وإقامة علاقة شاذة معه، وأنه حضر اليوم لزيارة المنطقة الأثرية لالتقاط تلك الصور الإباحية، والمغادرة بعدها، وشرحت التحريات أنه لم يكن حاجزًا في أي فندق، وأن زيارته بغرض التقاط تلك الصور فقط.

وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد علي وكيل فرقة المباحث، والرائد حسام عبد المنصف معاون مباحث قسم شرطة الهرم، أن الزائر الأجنبي 40 سنة، يحمل الجنسية الامريكية، وأنه وصل اليوم إلى الأراضي المصرية وقام بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم، وحاول التقاط صور إباحية له لترويجها عبر الفيس بوك لممارسة الأعمال الشاذة مع الشباب.

وشرحت التحريات أنه فور ضبطه تم اقتياده لقسم شرطة الهرم، وتم التحفظ عليه، وعرضه على النيابة المختصة التى تباشر التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة لاتزال تواصل التحقيق في الواقعة، وحتى الآن لم تصدر أي قرار بشأنها.

وكان مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أشرف محيي الدين، قد أكد في تصريحات لـ"الوطن"، وقت ضبط الزائر الأجنبي، إن الواقعة حدثت الساعة 4 عصر اليوم، قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية، وتم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به.

وأشار محيي الدين، إلى أنه سيتم إحالة السائح إلى النيابة العامة، لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.